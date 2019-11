Ex Ilva, Boccia: "Una nuova cordata? Non so quando la si trova"

"Una nuova cordata per salvare l'ex Ilva? Non so quando la si trova e chi paga tutti questi lavoratori". E' quanto afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando la riconsegna formale dell'ex Ilva ai commissari. E aggiunge: "Il problema è chi paga, c'è qualcuno in questo Paese che prescinde dalle risorse. Spero ci sia spazio per una soluzione e che la politica abbia il senso del limite, che a volte si supera".