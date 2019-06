Ex Ilva, cassa integrazione per 1.400 lavoratori: "Crisi del mercato"

Situazione del mercato critica in tutta Europa - L'azienda si è già messa in contatto con i sindacati per informarli di questa operazione. Motivando la dolorosa decisione, l'amministratore delegato ha sottolineato che la situazione del mercato è attualmente critica in tutta Europa.



Il 6 maggio ArcelorMittal aveva manifestato l'intenzione di tagliare temporaneamente la produzione di acciaio in Europa con una riduzione di 3 milioni di tonnellate annue. Nello specifico era stata annunciata la sospensione della produzione degli stabilimenti di Cracovia in Polonia, la riduzione nelle Asturie in Spagna e il blocco dell'aumento della produzione dell'ex Ilva di Taranto che ArcelorMittal Italia contava di portare a 6 milioni di tonnellate nel 2020.



Settore in calo del 10% - L'azienda conferma ora le "critiche condizioni del mercato. Un mix di fattori - spiega - sta penalizzando l'intero settore dell'acciaio europeo che soffre una situazione economica peggiorata sempre più negli ultimi mesi. Tutti gli indicatori evidenziano un forte rallentamento del mercato e non solo nel settore automotive, attualmente in calo del 10%".



L'azienda sottolinea poi che il settore siderurgico "ha registrato un progressivo rallentamento a partire dal primo trimestre di quest'anno, in particolare, in riferimento ai prodotti siderurgici da coils. Ad oggi si registra un'importante riduzione del consumo di acciaio a livello europeo e anche italiano, che ha determinato un progressivo minor carico di ordini e, quindi, di lavoro".



In base all'accordo sindacale dell'8 settembre 2018, l'azienda ha assunto 10.700 persone (8.200 a Taranto), mentre 2.586 dichiarate in esubero sono rimaste in capo all'Ilva in amministrazione straordinaria in Cigs a zero ore (ma circa mille hanno accettato l'esodo incentivato). Ora Arcelor Mittal fa presente che "accanto alla riduzione della domanda di acciaio in Italia si è registrato un aumento senza precedenti delle importazioni da Paesi terzi: nei primi quattro mesi del 2019 le importazioni di prodotti da coils e lamiere sono aumentate del 51% rispetto allo stesso periodo del 2018 (anno quest'ultimo già di per sè record per importazioni da Paesi Terzi). Inoltre, tale contesto sopravviene a un periodo in cui le scorte a magazzino sono aumentate ben oltre i livelli standard di giacenza".



"Rispetteremo il piano industriale" - Ad aggravare la situazione, evidenzia l'azienda, "le deboli misure di salvaguardia per le importazioni di acciaio adottate dalla Commissione Ue, che ci rendono vulnerabili in un momento in cui i prezzi dell'acciaio sono bassi, i costi energetici elevati e i costi delle materie prime in continuo aumento". Nonostante questo "scenario molto critico - conclude l'azienda - ArcelorMittal Italia conferma il proprio impegno su tutti gli interventi previsti per rispettare il piano industriale e ambientale, al termine dei quali, con un investimento da più di 2,4 miliardi di euro, Taranto diventerà il polo siderurgico integrato più avanzato e sostenibile d'Europa".