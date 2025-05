Eurozona, Pil e occupazione in crescita dello 0,3% nel primo trimestre

Nel primo trimestre 2025 nell'Eurozona Pil e occupazione sono cresciuti dello 0,3% rispetto a quello precedente, secondo le stime flash di Eurostat. Nell'Ue, il Pil è aumentato dello 0,3% e l'occupazione dello 0,2%, mentre l'Italia registra una crescita pari allo 0,3% del Pil, in accelerazione rispetto allo 0,2% di fine 2024: il dato conferma quindi la stima di fine aprile. Tra i Paesi dell'Eurozona, il balzo maggiore del Pil riguarda Cipro (+1,3%) e Irlanda (+3,2%). Le peggiori performance per Slovenia (-0,8%) e Portogallo (-0,5%). La crescita si ferma allo 0,2% in Germania.