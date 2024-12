Eurostat: Italia quintultima in Ue per nuove auto elettriche

Con appena il 4,5% di auto elettriche sul totale, l'Italia è quintultima in Europa per nuove immatricolazioni nel 2023. Roma è invece tra i più virtuosi nel panorama delle nuove auto ibride, con il 40,5% delle immatricolazioni, piazzandosi al settimo posto. E' il ritratto in chiaroscuro offerto da Eurostat sul nuovo parco auto italiano. Secondo i dati dell'Ufficio europeo di statistica, nel continente le auto più gettonate continuano a essere quelle a benzina (34,5%), seguite dalle ibride benzina-elettriche non plug-in (21,1%), dalle elettriche solo a batteria (14,5%) e dalle diesel pure (14,3%).