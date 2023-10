Eurostat, il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese

Un primato del quale ne faremmo volentieri a meno.

Secondo gli ultimi dati di Eurostat l'Italia è l'unico fra i grandi Paesi europei (Francia, Germania e Spagna) in cui la quota di famiglie con almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti nel 2022 è sopra il 63%. Lo afferma Eurostat. Tra gli Stati membri dell'Unione la situazione migliore risulta essere quella dove il dato Eurostat si attesta al di sotto del 25% (ossia Svezia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo). Al lato opposto troviamo l'80,3% delle famiglie in Bulgaria e l'89,6% di quelle greche.