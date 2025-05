L'estate spinge i consumi di integratori: ecco i più venduti

"La sensazione di stanchezza o spossatezza, che si avverte soprattutto durante il cambio di stagione, può dipendere da molteplici fattori, anche soggettivi. Per contrastare questo stato, è fondamentale adottare strategie mirate, come migliorare la qualità del riposo e seguire un'alimentazione equilibrata che fornisca tutti i micronutrienti necessari per ridurre stanchezza e affaticamento. In particolare, le vitamine del gruppo B - come la vitamina B2, la vitamina B3, la vitamina B6, folati e vitamina B12 - insieme alla vitamina C e al magnesio, svolgono un ruolo importante nel sostenere la normale funzione psicologica e, insieme al ferro, nel mantenimento del metabolismo energetico", commenta la dottoressa Franca Marangoni, responsabile ricerca Nutrition Foundation of Italy.