Epifania, Federalberghi: regge turismo montagna, a picco città arte

Afp

Tra i timori per la variante Omicron del Covid e una crisi economica crescente, è "difficile aspettarsi un boom di partenze per l'Epifania". Lo sostiene Federalberghi, precisando che la montagna "resiste" sino al 9 gennaio (con un tasso di occupazione mediamente del 60%) ma per i periodi successivi ci sono pochissime prenotazioni. Le città d'arte sono al minimo storico, mediamente sotto al 30%, e il turismo straniero è pressoché assente.