Energia, Cgia: alle piccole imprese costa il 165% in più delle grandi

Le piccole e medie imprese pagano l'energia elettrica oltre due volte e mezzo in più rispetto alle grandi. Per loro il costo in media è pari a 348,3 euro al megawattora, mentre alle grandi imprese bastano 131,5 euro. E' quanto segnala, per il primo semestre del 2024, l'Ufficio studi della Cgia, l'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, aggiungendo che le microimprese costituiscono il 95% del totale delle attività economiche nel Paese e danno lavoro al 42% degli addetti.