Enel investe negli Usa: accordo da un miliardo di dollari per impianti eolici e solari

Nuovo investimento Enel nel mercato statunitense delle rinnovabili. Il gruppo, attraverso le controllate Enel Green Power North America ed EGPNA Project Holdco 22, ha firmato un accordo con Excelsior Energy Capital per l’acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari negli Stati Uniti. L’operazione riguarda asset per una capacità installata complessiva di 830 megawatt, con una produzione media annua attesa di circa 2,1 terawattora. Il corrispettivo previsto è di circa 1 miliardo di dollari (pari a circa 850 milioni di euro. L’enterprise value (il costo per acquisire l'intera attività) ammonta a circa 1,3 miliardi di dollari. L’acquisizione rafforza ulteriormente la posizione del gruppo nel mercato nordamericano delle energie rinnovabili.