Edilizia, Ance: "C'è prospettiva di crescita, occorre fare squadra"

"Dopo anni di sacrifici, delusioni e promesse vane finalmente ci troviamo di fronte la prospettiva concreta di un percorso di crescita. Ma per arrivare al traguardo è necessario l'impegno di tutti, occorre fare squadra". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, Gabriele Buia. "La pandemia ci ha colpito duramente, non solo perché in Italia è arrivata prima, ma perché ha messo in evidenza il nostro immobilismo".