Economia, Bonomi: "La frenata c'è, non possiamo fingere di non vederla"

"Hanno certo contribuito anche turismo e servizi - continua Bonomi all'indomani del Premier Time, in cui Meloni sottolinea la crescita di Borsa e fiducia -, ma i rilevanti tassi di crescita del 2021 e 2022 che non si vedevano dal secondo dopoguerra hanno visto come loro motrice il record di export manifatturiero e i risultati degli investimenti a doppia cifra delle imprese della Lombardia e del Nord. Tuttavia, da numerosi trimestri ha iniziato a manifestarsi un limite sempre più evidente, il sovrapporsi di sempre nuove frustate esogene ha via via frenato al ribasso l'impetuosa crescita del biennio precedente".

New normal nell'economia

La frenata, sottolinea ancora il numero uno di Confindustria, "si avverte in Lombardia e in tutto il Nord e non possiamo fingere di non vederla, non possiamo sperare semplicemente che tutto passi. Questi anni ci hanno insegnato che esiste un new normal, nell'economia internazionale le crisi improvvise sono diventate sempre più frequenti, rapide e imprevedibili".