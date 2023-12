Adolfo Urso: a gennaio piano da 1 miliardo di ecoincentivi auto | "Aumentare le produzioni in Italia è l'obiettivo di questo governo"

"A gennaio presenteremo un piano di incentivi auto da 1 miliardo per la rottamazione delle auto zero, euro 1,2 e 3 e sostituirle con un'auto ecologica". Lo ha annunciato il responsabile del Made in Italia Adolfo Urso nel corso della sua conferenza stampa di fine anno "Taxisti ed Ncc avranno incentivi doppi, sia per chi avrà nuove licenze, sia i taxisti che vorranno cambiare auto. Questo speriamo contribuirà a migliorare la salubrità dell'aria nelle città", ha aggiunto Urso.

Tgcom24

"Aumentare le produzioni in Italia è l'obiettivo di questo governo", ha detto il ministro del Made in Italy. "Chi riporterà linee produttive in Italia avrà una tassazione ridotta del 50%, mentre chi delocalizza nel 10 anni successivi, dovrà restituire gli incentivi avuti" ha spiegato Urso illustrando alcune norme previste a sostegno degli asset strategici.

"Nel 2022, i conti per il 2023 ancora non li abbiamo, l'80% degli incentivi dati sono andati per macchine vendute all'estero e il 40% sono andati a Stellantis e la metà a macchine prodotte da Stellantis all'estero. E' insostenibile", ha aggiunto. "Glielo ho spiegato con chiarezza o si inverte la tendenza e gli incentivi vanno alle auto prodotte in Italia altrimenti dal prossimo anno che abbiamo risorse sul settore automotive ci concentreremo solo sull'offerta e non più sulla domanda per incentivare chi realizza macchine in Italia", ha precisato Urso da Verona.