Ecofin, via libera degli sherpa a bocciatura della Manovra italiana

Via libera degli sherpa dell'Ecofin all'opinione della Commissione Ue sulla Manovra italiana, cioè una bocciatura, nella quale si ritiene giustificata l'apertura della procedura per deficit eccessivo. Gli sherpa, però, restano aperti agli sviluppi sul fronte della trattativa Roma-Bruxelles: "Ulteriori elementi potrebbero emergere dal dialogo in corso tra la Commissione e il governo italiano".