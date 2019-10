Ecco IQOS 3 DUO, il nuovo modello del dispositivo che scalda il tabacco 

Philip Morris International, leader globale nella scienza e nell'innovazione dei prodotti senza fumo, ha presentato a Milano, in anteprima nazionale la nuova generazione di IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo. IQOS 3 DUO conferma l'impegno di PMI verso la costruzione di un “futuro senza fumo”, in cui un numero sempre più ampio di fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette decida di passare a prodotti alternativi senza combustione.

Il nuovo dispositivo della famiglia IQOS migliora l’esperienza, offrendo fino a due utilizzi consecutivi senza ricarica tra un utilizzo e l’altro, e con un tempo di ricarica dell’holder più rapido rispetto ai modelli precedenti. Design, caratteristiche e rituale rimangono gli stessi che hanno convinto oltre 8 milioni di fumatori adulti nel mondo, di cui oltre mezzo milione in Italia, ad abbandonare le sigarette. Secondo le stime di PMI, infatti, in media tra il 70% e l’80% dei fumatori adulti che passano a IQOS abbandonano completamente le sigarette



L’obiettivo di medio termine dell’azienda è che entro il 2025 almeno 40 milioni di fumatori di sigarette che altrimenti continuerebbero a fumare passino a prodotti senza fumo, puntando nel più breve tempo a eliminare le sigarette.

“Continuiamo a investire in scienza e tecnologia per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette. Una rigorosa validazione scientifica e continui investimenti in tecnologia sono alla base dello sviluppo e del successo di IQOS", ha dichiarato Marco Hannappel, Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, che ha aggiunto: “Stiamo trasformando ilsettore del tabacco a una velocità esponenziale, con un progetto rivoluzionario che ha nell’Italia uno dei suoi principali centri propulsivi. La nostra prima responsabilità è quella di guidare il passaggio dal consumo di sigarette a prodotti alternativi per i consumatori.”