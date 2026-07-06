Easyjet, sì all'offerta di Castlelake: il titolo vola in Borsa | Valorizzazione per oltre 5 miliardi

Accordo raggiunto tra EasyJet e Castlelake. Dopo il quinto rilancio, il fondo statunitense è pronto ad acquistare l'intero capitale della compagnia di Luton a 6,90 sterline per azione. Il Consiglio di amministrazione della compagnia inglese ha dichiarato in un comunicato: "I termini finanziari della quinta proposta presentano un valore tale che il Consiglio sarebbe propenso a raccomandarla agli azionisti di EasyJet, qualora venisse annunciata l'intenzione definitiva di presentare un'offerta ai sensi della Regola 2.7 del Codice su tali termini finanziari, fatto salvo l'accordo su tutti gli altri termini e condizioni di tale offerta, compresa l'alternativa delle azioni parzialmente non quotate". Vola anche il titolo alla Borsa di Londra: +9,73% dopo il sì.
La Commissione Ue: "Ancora nessuna notifica"
Da Luton fanno sapere anche che "Castlelake sostiene il programma di modernizzazione della flotta di EasyJet, ritenendolo fondamentale per gli obiettivi di competitività, efficienza e sostenibilità a lungo termine". Secondo la compagnia l'offerta dovrebbe essere lanciata il prossimo lunedì 3 agosto, una volta completate tutte le procedure di rito. Nessun commento, al momento, dalla Commissione dell'Unione europea in quanto "il caso non è stato ancora notificato".
Lo sciopero di piloti e assistenti di volo
La notizia dell'accordo arriva proprio durante lo sciopero nazionale di 24 ore dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet per protestare contro lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto del personale navigante basato in Italia.