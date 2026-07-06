Easyjet, sì all'offerta di Castlelake: il titolo vola in Borsa | Valorizzazione per oltre 5 miliardi

Accordo raggiunto tra EasyJet e Castlelake. Dopo il quinto rilancio, il fondo statunitense è pronto ad acquistare l'intero capitale della compagnia di Luton a 6,90 sterline per azione. Il Consiglio di amministrazione della compagnia inglese ha dichiarato in un comunicato: "I termini finanziari della quinta proposta presentano un valore tale che il Consiglio sarebbe propenso a raccomandarla agli azionisti di EasyJet, qualora venisse annunciata l'intenzione definitiva di presentare un'offerta ai sensi della Regola 2.7 del Codice su tali termini finanziari, fatto salvo l'accordo su tutti gli altri termini e condizioni di tale offerta, compresa l'alternativa delle azioni parzialmente non quotate". Vola anche il titolo alla Borsa di Londra: +9,73% dopo il sì.