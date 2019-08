Ad agosto è entrato in azione l'evasometro, lo strumento dell'Agenzia delle Entrate per stanare gli evasori fiscali. Già utilizzato per scovare le aziende che non pagano le tasse, ora verrà impiegato anche per i privati cittadini. La misura, secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Messaggero, è adesso in fase di sperimentazione e dovrebbe entrare a pieno regime con l'insediamento del nuovo governo.