Crisi di governo, l'aumento dell'Iva costerà 541 euro a famiglia

Oltre 20 miliardi per disinnescare la miccia - Per disinnescare la miccia bisognerebbe trovare risorse per 23,1 miliardi. Altrimenti, le nuove percentuali entreranno in vigore dal primo gennaio 2020. A pagare di più questa batosta saranno le coppie con due figli, per cui si calcola un esborso extra di 756 euro, e quelle con tre o più figli, che pagheranno 736 euro in più. I meno penalizzati saranno i single ultra 65enni: per loro si calcolano 285 euro extra l'anno da mettere a bilancio.



Clausole di salvaguardia - A mettere nero su bianco l'ipotesi dell'incremento Iva era stata, a dicembre, la maggioranza gialloverde, auspicando di disinnescare il rischio in tempi successivi. Tempi che adesso, con il precipitare degli eventi, sembra proprio che non ci siano più. Per evitare l'Iva al 25,2% ci vorrebbero aumenti di altre imposte, tagli di spesa o ampliamenti del deficit, con conseguente rialzo della tensione con l'Ue. Lega e M5s si stanno rimpallando le accuse dandosi a vicenda la colpa di questo pericolo, che con la crisi si fa sempre più vicino. Con tutti i rischi conseguenti: dall'impatto negativo sui consumi all'aumento dell'evasione fiscale.