Draghi: "La sfida energia è urgente, l'Ue mostri coesione come per l'Ucraina"

Difesa, clima ed energia - Nei prossimi anni l'Europa "ha davanti investimenti significativi nel settore della difesa, della politica energetica, della salvaguardia dell'ambiente. Queste spese sono troppo grandi per qualsiasi bilancio nazionale. La guerra in Ucraina ci impone di procedere con la massima urgenza verso risposte davvero europee", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Il vertice odierno mostra che i nostri Paesi vogliono essere protagonisti di questa ambizione".

"Una difesa europea forte rende la Nato più forte" - Durante il vertice, i leader hanno confermato una "piena convergenza anche sul ruolo della Bussola Strategica, come contributo al percorso verso una difesa europea. La guerra in Ucraina "ha dimostrato come sia diventato un obiettivo essenziale, da perseguire in tempi molto rapidi e fondamentale, in piena complementarietà con la Nato. Una difesa europea più forte rende la Nato più forte".

"L'Ue adotti misure incisive, mercato unico del gas" - L'obiettivo del governo italiano è quello di "spingere la Commissione europea e gli altri Paesi membri ad adottare misure incisive, a tutela di tutti gli Stati membri, in un settore decisivo per il nostro futuro. Una gestione comune del mercato dell'energia conviene a tutti". Draghi ha evidenziato come stoccaggi comuni consentano di "proteggerci a vicenda in caso di shock isolati. Acquisti comuni ci permettono di avere un peso negoziale migliore nei confronti dei fornitori. In queste settimane abbiamo dato alla Commissione un impulso chiaro a muoversi in questa direzione, per imporre un tetto al prezzo d'importazione del gas e spezzare il legame tra il prezzo del gas e quello dell'elettricità".

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: