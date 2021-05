Draghi, Rutte: "Per l'Olanda il programma Sure è una misura una tantum"

ansa

Per l'Olanda il programma Sure, adottato dall'Unione europea per il mantenimento dei livelli di occupazione durante la pandemia, è una misura "una tantum". E' quanto afferma il premier olandese Mark Rutte, commentando il proposito di Mario Draghi di rendere la misura strutturale. "Non ne abbiamo discusso al vertice, forse non ero attento", aggiunge.