Dombrovskis: instabilità Italia non metta a rischio il Recovery plan

ansa

"Il lavoro sul Recovery plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica del Paese non metta a repentaglio questo lavoro perché l'Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino. Sono molto importanti per la ripresa". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis, al termine dell'Ecofin.