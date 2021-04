Dl sostegni, Inps: per il "bonus 2.400 euro" domande entro il 31 maggio

Slitta al 31 maggio il termine per presentare le domande per il cosiddetto "bonus 2.400 euro" previsto dal Decreto Sostegni a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall'emergenza Covid. Lo comunica l'Inps precisando che "per consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande, il termine per la presentazione delle stesse è stato posticipato da fine aprile al 31 maggio".