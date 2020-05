Dl Rilancio, si pensa a investimento nella sanità da 3 miliardi 

L'investimento nella sanità, previsto nel decreto Rilancio che il governo sta mettendo a punto, potrebbe ammontare ad "almeno 3 miliardi di euro". E' questo l'obiettivo dell'esecutivo e del ministro della Salute Speranza per far fronte all'emergenza coronavirus. In particolare, secondo alcune fonti, l'investimento sarebbe rivolto "al rafforzamento della sanità territoriale e per i Covid Hospital".