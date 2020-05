Dl Rilancio, D'Incà: "Arriverà domani in Consiglio dei ministri"

Il decreto Rilancio "io credo che arriverà nella giornata di domani, oggi pomeriggio passerà nel pre-consiglio per la fase istruttoria". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà. "E' un decreto da 55 miliardi di euro, un valore che non si vedeva da molti, molti anni nel nostro Paese e quindi ci siamo impegnati a far sì che tutte le risorse potessero essere messe a terra", ha spiegato.