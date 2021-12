Dl fisco, stretta su Imu prime case: ne sarà esente solo una a famiglia

ansa

Stretta sull'Imu per le prime case: un emendamento al dl fisco approvato nelle commissioni Finanze e Lavoro al Senato stabilisce che l'esenzione valga solo per un'abitazione a famiglia anche qualora una delle due case si trovi in un altro Comune. Contrariamente a quanto attualmente previsto, quindi, i due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in comuni differenti e non pagare così l'Imu.