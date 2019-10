Dl fiscale, multa a professionisti che non accettano carte o bancomat

Arrivano le multe per commercianti e professionisti che non accettano carte e bancomat. A prevederlo è l'ultima bozza del decreto fiscale. Le sanzioni affiancano l'obbligo, già in vigore, di accettare pagamenti con la moneta elettronica. La multa sarà di 30 euro cui aggiungere il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte. A controllare le violazioni saranno "ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".