Dl aiuti, Castelli: si studia l'azzeramento dell'Iva su pane e pasta

"Stiamo riassestando in queste ore il decreto (di luglio ndr), le risorse che vengono dall'assestamento sono di più, stiamo contando perché l'aumento dei tassi di interesse erode un po' queste risorse, ma non è una misura in deficit come tutti i decreti che abbiamo fatto quest'anno", ha aggiunto Castelli precisando a Radio 24 che 12-13 miliardi sono una "cifra possibile, Molto vicina alla realtà".

Castelli ha quindi sottolineato che "Se non fosse caduto il governo probabilmente avremmo fatto questo decreto di luglio e anche altri interventi prima della legge di bilancio".