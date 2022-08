Dl Aiuti bis, rifinanziati il bonus psicologo e il bonus trasporti

Il Decreto Aiuti bis prevede il rifinanziamento il bonus psicologo e il bonus trasporti (inserito nel precedente Dl Aiuti).

In particolare per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni in più, dai 79 milioni originari. Per il contributo psicologo la nuova cifra non è invece ancora stata svelata. Previsti inoltre 900 milioni di euro per prorogare di un altro mese il taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina.