Dl Aiuti bis, Landini: "Non ci siamo, risorse insufficienti"

"Sul piano quantitativo è del tutto insufficiente.

Un miliardo ai lavoratori e 1,5 miliardi ai pensionati su 14,3 miliardi di manovra. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro al Mef sul decreto legge Aiuti. "Non ci siamo. Visto che il Cdm non si è ancora riunito, chiediamo che affrontino in modo diverso questa situazione", ha aggiunto. Il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha rincarato la dose: "L'incontro non è andato bene. L'intervento sul cuneo fiscale e sulle pensioni è poco più che un'elemosina", ha sottolineato.