Dl aiuti bis, bozza: su gas più tutele per clienti "vulnerabili"

Più tutele per i clienti "vulnerabili" nel settore del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale su luce e gas.

Lo prevede una bozza, ancora soggetta a modifiche, del dl aiuti bis, che ridefinisce anche la platea dei "vulnerabili". Vi rientrano: persone in condizioni economicamente svantaggiate, soggetti con disabilità, con utenze nelle isole minori non interconnesse o ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di calamità e over 75. Per questi soggetti, il dl prevede, da gennaio 2023, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta tra l'altro "il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso".