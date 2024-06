La direttiva sulle case green prevede che ogni Stato membro dell'Ue invii un Piano nazionale di ristrutturazione, avendo cura di indicare anche la tabella di marcia che intende seguire per realizzarlo e le tempistiche necessarie. Questo piano dovrà essere approvato entro il 2026 e richiederà aggiornamenti ogni 5 anni. Tra le scadenze indicate dalla normativa europea, come riporta ItaliaOggi7, gli Stati membri devono assicurare che gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero a partire dal 1°gennaio 2028 per gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici e dal 1°gennaio 2030 per tutti gli edifici di nuova costruzione.