Dieselgate, per i consumatori pronti rimborsi fino a 6.257 euro

Circa 260.000 proprietari di veicoli diesel di Volkswagen riceveranno tra i 1.350 e i 6.257 euro, a seconda del modello e dell'età della loro auto, come rimborso per lo scandalo Dieselgate sulle emissioni. Lo ha annunciato a Berlino l'associazione federale centrale delle associazioni di tutela dei consumatori. Con Volkswagen è stato raggiunto l'accordo per un pagamento corrispondente in media al 15% del prezzo d'acquisto originario.