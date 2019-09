Dieselgate, arrestato ingegnere Fca negli Usa: ha manomesso dati

E' stato arrestato dall'Fbi Emanuele Palma, l'ingegnere di Fca indagato negli Usa per le emissioni diesel. Palma è accusato di aver cospirato per ingannare le autorità e il pubblico sulle emissioni. In particolare avrebbe violato il Clean Air Act e rilasciato dichiarazioni false sui sistemi usati da Fca sulle sue auto diesel. Un portavoce del gruppo Fca ha dichiarato: "Stiamo solo ora conoscendo i dettagli, continueremo a collaborare".