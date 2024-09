Modello 730 2024 entro il 30 settembre: come correggere la dichiarazione dei redditi già inviata

Sì. Per esempio, lo si può fare nel caso in cui si è cambiato lavoro e il sostituto d'imposta che era stato indicato, non potendo più accreditare in busta paga un eventuale credito o debito, comunica all'Agenzia delle entrate un avviso di diniego nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. In questi casi il contribuente riceve dal Fisco una mail che lo invita ad accedere all'ultima dichiarazione dei redditi 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Una analoga comunicazione viene inviata anche nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate. In questa situazione è possibile indicare un nuovo sostituto inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2” oppure, sempre attraverso questo modello, si può inviare una dichiarazione di “nessun sostituto”. In questo caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate. Se emerge un debito, bisognerà effettuare il pagamento con il modello F24. Ma attenzione: se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare il modello “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”. In questo caso occorre calcolare gli importi da versare o da rimborsare in quanto, a causa del diniego, il risultato contabile precedente è stato annullato.