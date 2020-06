Di Maio: "Lunedì firmeremo patto per l'export da 1 miliardo"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che lunedì sarà firmato un patto per l'export per puntare sul Made in Italy. "Abbiamo stanziato più di un miliardo di euro - ha spiegato - e lunedì con tutte le rappresentanze delle aziende italiane firmeremo un patto che significa cominciare un percorso di un'Italia ambiziosa che è pronta ad affrontare il post-coronavirus con un prodotto che non ha eguali nel mondo: il Made in Italy".