Def, Misiani: "Nessuna entrata legata alle imposte sugli immobili"

Nella legge di bilancio "non c'è nessuna previsione di entrata legata alle imposte sugli immobili". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un intervento nel Def sull'Imu. Misiani ha poi assicurato che "non ci sarà un disegno di legge di revisione del catasto, non ci sarà un riforma del catasto collegata alla Manovra, lo escludo".