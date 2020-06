Decreto Rilancio, ok dell'Ue a misure fiscali da 7,6 miliardi di euro

La Commissione Ue ha approvato le misure fiscali del Decreto rilancio per un valore di 7,6 miliardi di euro. Si tratta di quattro provvedimenti: la cancellazione del saldo e dell'acconto Irap per le partite Iva e per le società fino a 250 milioni di fatturato, l'esenzione Imu per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, gli incentivi fiscali per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e il bonus affitto marzo-giugno per le imprese.