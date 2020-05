Decreto Rilancio, bozza: stop Irap per imprese fino a 250 mln fatturato

In poco più di 24 ore, la bozza del dl Rilancio è lievitata di una ventina di pagine. Scorrendo il testo sono state inserite diverse novità a partire dall'annunciata norma che stoppa il versamento dell'Irap per le imprese fino a 250 milioni di fatturato fino a un corposo pacchetto di interventi aggiuntivi per il settore turistico, e poi l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730. Infine, novità su contratti, appalti e trasporti.