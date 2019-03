Decreto crescita, meno Imu capannoni e fondo economia circolare

Il rafforzamento della cosiddetta nuova Sabatini, l'istituzione di un fondo per l'economia circolare e aumento della deducibilità dell'Imu sui capannoni per aiutare piccole e medie imprese sono alcune delle proposte avanzate dal M5s sul decreto crescita. "Si tratta di misure che servono a rilanciare la crescita, l'export e a tutelare il made in Italy. "E' la nostra fase 2 dopo l'approvazione in Senato di reddito e quota 100", spiegano fonti del M5s.