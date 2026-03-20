Bonus sociale elettrico, sconto da 115 euro accreditato automaticamente

Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha definito le modalità operative per il nuovo contributo straordinario da 115 euro previsto dal Dl Bollette. Il bonus è destinato ai clienti domestici che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026. I destinatari non dovranno presentare alcuna richiesta. Il contributo sarà riconosciuto automaticamente, in un’unica soluzione, a chi possiede un’utenza attiva e beneficia già dello sconto per disagio economico.