Bonus sociale elettrico, sconto da 115 euro accreditato automaticamente
Il contributo sarà erogato ai beneficiari e sarà cumulabile con altre agevolazioni
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Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha definito le modalità operative per il nuovo contributo straordinario da 115 euro previsto dal Dl Bollette. Il bonus è destinato ai clienti domestici che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026. I destinatari non dovranno presentare alcuna richiesta. Il contributo sarà riconosciuto automaticamente, in un’unica soluzione, a chi possiede un’utenza attiva e beneficia già dello sconto per disagio economico.
In bolletta
L’importo verrà accreditato direttamente nella prima bolletta utile successiva al provvedimento. Sarà indicato in modo separato rispetto alle altre voci, così da renderne chiara l’applicazione. L’erogazione sarà gestita dal fornitore di energia o dall’esercente del servizio di maggior tutela attivo alla data del 21 febbraio 2026. Il contributo sarà riconosciuto anche in caso di cambio di fornitore successivo.
Eventuali crediti
Se dalla bolletta dovesse emergere un credito a favore del cliente, questo verrà scalato nelle fatture successive. In caso di interruzione della fornitura, il rimborso seguirà le modalità già previste dalla normativa vigente. Il bonus straordinario è cumulabile con altri sconti. Si aggiunge quindi alle agevolazioni già previste per chi riceve il bonus sociale elettrico. Un successivo provvedimento definirà le modalità per un ulteriore contributo, destinato alle famiglie con Isee fino a 25mila euro che non rientrano tra i beneficiari del bonus sociale.