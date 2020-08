Decreto agosto, Conte: "Decontribuzioni del 30% per le imprese del Sud, ma non dividiamo l'Italia"

"Abbiamo importanti misure di sostegno per alcune filiere" e "incrementiamo il fondo per la crisi d'impresa" e per il Sud "abbiamo veramente realizzato un intervento di portata storica: la fiscalità di vantaggio per il Sud, una decontribuzione del 30% per le imprese su tutti i lavoratori e non solo sui neo assunti". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo il Cdm. "Vogliamo che il gap sia recuperato, non dividiamo l'Italia", aggiunge.