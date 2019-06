Debito, Tria: "Se l'economia cresce non c'è bisogno di sforare"

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fa il punto sulla situazione dei conti pubblici italiani. "Si aprirà un negoziato, più cresce l'economia più non c'è bisogno di sforare", dice a chi chiede se misure come flat tax, rilancio delle pmi e delle infrastrutture possano servire per avere maggiore tolleranza rispetto agi sforamenti previsti dall'Ue. "La governance globale ha dei problemi ma in generale oggi stiamo meglio di ieri", conclude Tria.