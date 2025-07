Dazi, la Cina chiede rispetto e reciprocità agli Usa

USA-CINA: INCONTRO A STOCCOLMA

Dopo l’accordo raggiunto dagli Usa con l’Ue, la Cina accelera per cercare di ottenere un’apertura sul fronte commerciale. I rappresentanti dei due Paesi torneranno a incontrarsi a Stoccolma per arrivare a prolungare la tregua sui dazi, in scadenza il 12 agosto, in modo da arrivare a definire un accordo. Le delegazioni saranno guidate dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, e da Jamieson Greer, rappresentante per il Commercio americano, mentre He Lifeng, vicepremier per la politica economica, sarà a capo del team cinese.