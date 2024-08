Dazi Cina, Coldiretti: a rischio la crescita dell'export di formaggi

La guerra commerciale sulle auto elettriche tra Unione Europea e Cina mette a rischio la crescita dell'export di formaggi made in Italy in Cina, che nei primi cinque mesi del 2024 hanno fatto segnare un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa dopo l'annuncio di Pechino di aver avviato un'indagine anti-sussidi sull'import di prodotti lattiero-caseari dall'Unione europea, in risposta ai dazi sulle auto elettriche.