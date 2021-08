Da Ue 1,4 miliardi in più all'Italia dal piano di ripresa React-Eu

Ansa

L'Ue ha stanziato all'Italia 1,422 miliardi di euro aggiuntivi, nel quadro di React-Eu, a sostegno della ripresa economica del Paese. Il programma operativo nazionale "Ricerca e Innovazione" riceverà risorse aggiuntive per 1,1 miliardi di euro per rafforzare il sistema sanitario e migliorare l'accesso all'università. Altri 322 milioni al programma Reti e Infrastrutture per ridurre le perdite nella rete idrica del Mezzogiorno.