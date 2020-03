Da luglio la lotteria degli scontrini, premi da uno a 5 milioni

Da luglio parte la lotteria degli scontrini con premi ai cittadini e anche agli esercenti se si paga non in contanti. Confermato il valore delle vincite: ci saranno due estrazioni, la prima che assegna un milione, la seconda "zero contanti" che premia con 5 milioni l'acquirente e con 1 milione il negoziante. Ci saranno anche premi mensili da 30 e 100mila euro.

Martedì è arrivato il via libera dato dal Garante della Privacy: mancano ora solo l'attivazione del portale e la firma al provvedimento che fissa le regole e i premi.

Codice lotteria Il Garante ha dovuto affrontare la questione del codice lotteria, in alternativa al codice fiscale. E' una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti. Il codice lotteria consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo senza altre informazioni permettendo al consumatore di non fornire all'esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.

Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell'acquisto, dovrà esibire all'esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico. Il codice, ottenuto dal "Portale Lotteria" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti validi per il concorso.



L'Agenzia delle entrate estrapolerà poi i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell'esercente, numero dello scontrino, data e ora dell'acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al "Sistema lotteria" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Quest'ultima convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all'estrazione dei biglietti, poi, il personale autorizzato potrà risalire all'identità del consumatore per comunicare la vincita.