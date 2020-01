Cuneo fiscale, il taglio porta benefici da 192 euro a 1.200 l'anno

La proposta di taglio del cuneo fiscale illustrata dal governo ai sindacati prevede benefici che vanno da un massimo di 1.200 euro l'anno per i redditi più bassi, per poi scendere fino ai 192 euro annui per chi guadagna 39mila euro e zero per chi arriva a 40mila. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato che "il taglio del cuneo fiscale sarà erogato ogni mese dal primo luglio". Soddisfatto Maurizio Landini (Cgil): "Strada giusta".