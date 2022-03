Crisi Ucraina, da Aie ok a uso di 60 milioni barili petrolio da scorte

L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha raggiunto un accordo per l'uso di 60 milioni di barili di petrolio delle sue scorte.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La decisione è stata presa per allentare le tensioni sul mercato petrolifero, dove le quotazioni del greggio sono in forte rialzo per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.