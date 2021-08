ansa

Almeno 1.500 lavoratori sono stati salvati dai licenziamenti dal primo luglio grazie alla cassa integrazione e alle prospettive di reindustrializzazione. E' quanto emerge dai dati sui tavoli di crisi al ministero dello Sviluppo economico. Si tratta dei dipendenti delle società Elica, ex Embraco, Riese e IndelFab, crisi per cui sono in atto percorsi per cercare soluzioni utili alla chiusura delle vertenze. Attualmente al mise ci sono 87 tavoli aperti.