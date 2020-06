Crisi Covid, Mise e Mef: i dati di Confindustria non sono aggiornati

Il documento di Confindustria sulla risposta economica italiana ed europea all'emergenza Covid "contiene dati ormai superati, incompleti e fuorvianti". Lo rilevano il Mise e il Mef. Ad esempio, "il rapporto scrive che 'per quanto riguarda i sussidi, la Germania ha erogato oltre 13 miliardi (in circa due mesi) contro i 4,7 della Francia (in due mesi) e i 2,4 dell'Italia (per il solo mese di marzo)'. In realtà Roma ha erogato quasi 6 miliardi", osservano.