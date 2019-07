Crescono i morti sul lavoro, Inail: 482 nei primi sei mesi del 2019 a +2,8%

I dati pubblicati sul portale Inail evidenziano sette denunce in più rispetto al 2018 per i casi mortali verificati durante il lavoro (da 331 a 338) e sei in più per quelli "in itinere" (da 138 a 144). Dall'analisi territoriale emerge un aumento dei casi mortali solo nell'Italia centrale e meridionale, mentre a livello regionale spiccano i 16 casi mortali in più denunciati in Sicilia e i 20 in meno in Veneto.



Nei primi semestri degli ultimi due anni vanno segnalati nove incidenti "plurimi", espressione che indica gli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, con 23 vittime tra gennaio e giugno del 2018 e 18 nei primi sei mesi del 2019, queste ultime tutte in ambito stradale.